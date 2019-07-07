جيريس: غير نادم على استبعاد معلول.. خروج الفرق الكبيرة لا يشغلنا

الأحد، 07 يوليه 2019 - 15:11

كتب : FilGoal

آلان جيريس

شدد آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس على أنه غير نادم على استبعاد علي معلول ظهير أيسر الفريق من القائمة.

ويلعب منتخب تونس أمام غانا مساء غد في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا على استاد الاسكندرية.

وقال جيريس في المؤتمر الصحفي: "حالتنا المعنوية مرتفعة وجاهزين لمباراة الغد وبالفعل حضرنا أنفسنا بشكل جيد".

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وتابع "واجهنا صعوبات في المباراة الأخيرة أمام موريتانيا، وقمنا بمراجعة ما حدث وتقييمه منعا تكراره أمام غانا".

وشدد جيريس "غير نادم على استبعاد علي معلول والقائمة الحالية للفريق أثق فيها بشكل كامل، والاتحاد التونسي راض عن أدائنا حتى الآن بعدا لتأهل للدور الثاني".

وعن خروج مصر والمغرب قال جيريس: "مفاجآت كبيرة في البطولة بخروج الكاميرون حامل اللقب والمغرب ومصر أكبر المفاجآت".

وتابع "خروج الفرق الكبيرة أمر لا يشغلنا، نركز فقط على مباراتنا المقبلة والجميع يحاول تقديم أفضل أداء".

وعن سبب تراجع أداء تونس "نحاول تقييم كل المباريات الماضية وكل مباراة لها طريقتها وظروفها، قمنا بإعادة حساباتنا لتقوية الفريق وخاصة الجوانب الدفاعية".

وأخيرا بالحديث عن غانا قال جيريس: "فريق جيد جدا ومتجانس ويمتلك مهاجمين جيدين، ونحن فريق ممتاز ونصحح الأخطاء باستمرار وسنكون مستعدين لمواجهتهم".

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