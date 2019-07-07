الخنيسي: جاهزون للرد على الانتقادات بالتأهل أمام غانا

الأحد، 07 يوليه 2019 - 15:35

كتب : عاطف شادي

موريتانيا - تونس

شدد طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس على تركيز جميع اللاعبين للظهور بمستوى جيد أمام غانا في ثمن نهائي أمم إفريقيا للرد على الانتقادات.

ويواجه منتخب تونس فريق غانا غدا الاثنين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا، وكان نسور قرطاج قد ظهروا بمستوى متواضع في دور المجموعات وتأهلوا بثلاث نقاط فقط من ثلاث تعادلات.

وقال الخنيسي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة غانا صعبة للغاية، لكننا جاهزون لها".

أخبار متعلقة

منتخب تونس.. أين المشكلة؟ ساسي: شائعات غضبي من عدم المشاركة مع تونس تضحكني جريس: لست راض عن أداء تونس.. ولم أجد التشكيل الأمثل حتى الآن إقالة المعد الذهني لمنتخب تونس

وأضاف "جاهزون أيضا للرد على الانتقادات التي تعرضنا لها بسبب المستوى الذي ظهرنا به في دور المجموعات".

وتابع الخنيسي "عقب مواجهة موريتانيا تجمعنا سويا كلاعبين وتحدثنا عن تراجع الأداء في المباراة وتعاهدنا على بذل قصارى جهدنا أمام غانا".

وعن مواجهة غانا أوضح "مباريات خروج المغلوب يتأهل فريق واحد، لذلك سنكون في أقصى درجات التركيز".

وشدد "مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا والمغرب ضد بنين، دافع قوي بالنسبة لنا من أجل التأهل".

وأتم الخنيسي تصريحاته "جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم على الجانب الهجومي الذي ظهر متراجعا نظرا لقوة الدفاعات للمنافسين، الأهم أننا تأهلنا ونسعى لبلوغ ربع النهائي".

اقرأ أيضا:

أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد

حازم إمام وكرم كردي يستقيلان من مجلس إدارة اتحاد الكرة

مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري

الأمور مشتعلة في اتحاد الكرة.. استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني

ذبول الحلم المصري

مصر تسقط على ملعبها في كأس إفريقيا لأول مرة منذ 33 عاما

مصر 2019 تونس غانا الخنيسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

التشكيل - أندرياماتسينورو يقود مدغشقر.. وباكامبو لاستعادة أمجاد الكونغو الديمقراطية 45 دقيقة | مصر 2019
نهائي كوبا أمريكا.. الخامسة يا سامبا وبيرو تستدعى روح معجزة برن‎ 52 دقيقة | أمريكا
لاعب جنوب إفريقيا: خطتنا اعتمدت على منع وصول الكرة لـ صلاح وتريزيجيه 59 دقيقة | مصر 2019
جماهير مدغشقر تصل على متن "أكبر طائرة في العالم" لمؤازرة منتخبها ساعة | مصر 2019
كلوب لصفقة ليفربول الجديدة: الكرة في ملعبك وعليك قبول التحدي ساعة | أوروبا
الخنيسي: جاهزون للرد على الانتقادات بالتأهل أمام غانا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس 4 رئيس الزمالك: الأهلي لا يقدر على خطف كهربا مني.. ولن أصمت على ما يفعله ناجي وهاني رمزي

قد ينال إعجابك