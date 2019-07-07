الخنيسي: جاهزون للرد على الانتقادات بالتأهل أمام غانا

شدد طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس على تركيز جميع اللاعبين للظهور بمستوى جيد أمام غانا في ثمن نهائي أمم إفريقيا للرد على الانتقادات.

ويواجه منتخب تونس فريق غانا غدا الاثنين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا، وكان نسور قرطاج قد ظهروا بمستوى متواضع في دور المجموعات وتأهلوا بثلاث نقاط فقط من ثلاث تعادلات.

وقال الخنيسي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة غانا صعبة للغاية، لكننا جاهزون لها".

وأضاف "جاهزون أيضا للرد على الانتقادات التي تعرضنا لها بسبب المستوى الذي ظهرنا به في دور المجموعات".

وتابع الخنيسي "عقب مواجهة موريتانيا تجمعنا سويا كلاعبين وتحدثنا عن تراجع الأداء في المباراة وتعاهدنا على بذل قصارى جهدنا أمام غانا".

وعن مواجهة غانا أوضح "مباريات خروج المغلوب يتأهل فريق واحد، لذلك سنكون في أقصى درجات التركيز".

وشدد "مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا والمغرب ضد بنين، دافع قوي بالنسبة لنا من أجل التأهل".

وأتم الخنيسي تصريحاته "جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم على الجانب الهجومي الذي ظهر متراجعا نظرا لقوة الدفاعات للمنافسين، الأهم أننا تأهلنا ونسعى لبلوغ ربع النهائي".

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