ليفربول يوضح موقف نابي كيتا بعد الإصابة مع غينيا

أفاد نادي ليفربول أنه من المتوقع أن يستعيد نابي كيتا كامل لياقته البدنية ليبدأ المشاركة في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد بحلول نهاية الشهر الحالي.

كان لاعب الوسط الغيني قد تعرض للإصابة أثناء خوضه منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه أن الإصابة أنهت مشوار كيتا في البطولة وعاد على إثرها إلى ميلوود لإجراء المزيد من الفحوصات بمعرفة الجهاز الطبي لليفربول.

ومن المنتظر أن يكون كيتا مستعدًا للعودة للمشاركة في التدريبات أواخر الشهر الحالي بعد انتهاء عطلته الصيفية.

من المنتظر أن يلتقي في الشهر الجاري ليفربول مع كل من بوروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتينج لشبونة، إذ تبدأ المباريات في العشرين من يوليو.

وعانى متوسط الميدان الغيني من تكرار الإصابات في أول مواسمه مع الريدز وهو ما جعله يظهر بأداء أقل من المتوقع عنما قدمه مع ريد بول لايبزيج الألماني.

كما شدد النادي الإنجليزي أنه سيُقيم الإصابة التي تعرض لها لاعبه جيردان شاكيري خلال مواجهة منتخب بلاده سويسرا مع إنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

ويعود المهاجم السويسري إلى ميلوود في الأسابيع المقبلة، ووقتها سيخضع لفحص من قبل الجهاز الطبي للريدز.

الإصابة أجبرت شاكيري على مغادرة الملعب وقتها في الدقيقة 65 حيث أقيم اللقاء على ملعب ألفونس هنريكيس بالبرتغال في التاسع من يونيو الماضي.

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