أوغندا تفسخ التعاقد مع ديسابر بالتراضي

الأحد، 07 يوليه 2019 - 10:41

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر - أوغندا

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم عن رحيل سباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب بالتراضي بين الطرفين بعد نهاية مشوار الفريق في أمم إفريقيا.

وكان منتخب أوغندا قد صعد إلى ثمن النهائي بعد احتلال المركز الثاني خلف مصر في دور المجموعات، وودع الفريق البطولة بالخسارة من السنغال بهدف دون رد.

ونشر الاتحاد الأوغندي لكرة القدم بيانا ذكر فيه: "وافقنا في السادس من يوليو 2019 بالاتفاق مع الفرنسي ديسابر على إنهاء العقد برضا متبادل من الطرفين".

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وتابع البيان "يعترف الاتحاد الأوغندي لكرة القدم بمساهمة ديسابر في تطوير مستوى المنتخب بما في ذلك ما قدمه في أمم إفريقيا".

وأضاف البيان "لكن أسباب إنهاء التعاقد يأتي لمصلحة الطرفين".

وأتم البيان "سوف يقوم الاتحاد الأوغندي لكرة القدم بالإبلاغ عن أي تطورات حول مستقبل الجهاز الفني المقبل قريبا".

وكان FilGoal.com قد علم أن هناك اتفاق مبدئي بين ديسابر ونادي بيراميدز من أجل تولي مسؤولية الفريق. (من هنا)

وتشير بعض التقارير المغربية إلى رغبة الوداد المغربي في عودة ديسابر لقيادة الفريق مرة أخرى بعد رحيل فوزي البنزرتي.

وكان ارتبط اسم ديسابر الفترة الأخيرة بالعودة مرة أخرى للدوري المصري، إذ كان مديرا فنيا لفريق الإسماعيلي من يوليو إلى ديسمبر 2017.

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