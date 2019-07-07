اليوم الإفريقي - كيف تغيّر العالم من يوم السداسية.. واحذري يا الجزائر

بعد خروج مصر، تخيّم الصدمة على متابعي كأس الأمم الإفريقية 2019، لكن بقية المباريات ستُلعَب على أي حال.

اليوم الثالث لمنافسات دور الـ16 لأمم إفريقي يطل علينا بمباراتين إضافيتين، مع ترقب لمفاجآت جديدة قد تحدث.

FilGoal.com يقدّم اليوم الإفريقي، ويستعرض أبرز الأرقام والحقائق المحيطة بمواجهتي الأحد 7 يوليو في كأس الأمم الإفريقية.

مدغشقر – الكونغو الديمقراطية

في أبريل 2016 تولى نيكولا ديبوي مهمة تدريب مدغشقر، وبعد شهرين خاض مباراته الأولى، في مواجهة الكونغو الديمقراطية.. تلقى يومها هزيمة كارثية بستة أهداف مقابل هدف.

بعد 3 سنوات، يلتقي المنتخبان مجددا على استاد الإسكندرية، وسبحان مغيّر الأحوال.

مدغشقر تصدرت المجموعة الثانية بعد أن قهرت نيجيريا، أما الكونغو الديمقراطية فتأهلت بصعوبة بالغة في المركز الثالث عن المجموعة الأولى، ليلتقيا في دور الـ16 لأمم إفريقيا.

ديبوي الذي حُطم منتخبه في أولى مبارياته قبل 3 سنوات، صار شخصية أسطورية في الجزيرة المحيطية بقيادته مدغشقر لتأهل تاريخي أول من نوعه إلى النهائيات، قبل أن يصنع المعجزة ويحصد 7 نقاط في دور المجموعات.

حقيقة بديهية طريفة ولكن يجب ذكرها: مدغشقر هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

فهل يأتي السقوط الأول على يد الكونغو الديمقراطية التي انتفضت في اللحظة الأخيرة؟

المباراة تُلعب في السادسة مساءً، وستكون آخر ظهور لاستاد الإسكندرية في البطولة.

الجزائر – غينيا

من ضمن 4 منتخبات تأهلت عن المركز الثالث إلى أدوار خروج المغلوب، لعب منتخبان بالفعل، وكلاهما انتصر!

بنين قهرت المغرب بركلات الترجيح وأقصته من البطولة، قبل أن تصدِم جنوب إفريقيا نظيرتها مصر صاحبة الأرض وتطيح بها من أمم إفريقيا.

غينيا بدورها أحد المنتخبات التي تأهلت عن المركز الثالث، وستترقب الجزائر على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء الأحد.

المنتخبان تواجها مرة وحيدة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، كان ذلك عام 1980، وفازت الجزائر 3-2 في مواجهة مثيرة.

الجزائر هو المنتخب الوحيد الذي لم تهتز شباكه ولا مرة في البطولة حتى اللحظة، رقم تشاركه مع مصر حتى أقصيت الأخيرة في مفاجأة كبيرة أمام جنوب إفريقيا.

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