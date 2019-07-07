أرقام في الجول - عقم هجومي شديد لمصر.. ومعاناة صلاح وتريزيجيه مستمرة

كان السقوط أمام جنوب إفريقيا، أول مباراة لمنتخب مصر مع خافير أجيري "الهجومي" لا يسجل فيها. والثمن؟ الخروج من كأس إفريقيا 2019.

منتخب مصر يصل إلى منطقة جزاء منافسه، لكن غير مقلق. الفراعنة يستحوذون على الكرة ويسيطرون على مجريات المباراة، لكن بلا جدوى.

أمام فريق بافانا بافانا، استمر منتخب مصر غير مزعج، محاولاته بالهجومية بالكاد تهدد حارس المنافس. في المباراة التي جرت على ملعب القاهرة يوم السبت، سدد الفراعنة على مرمى منافسهم 13 مرة، 3 كرات فقط من بينها كانت بين العارضة والقائمين.

وهو استمرار لضعف دقة منتخب مصر الهجومية، ففي كأس إفريقيا إجمالا، سددت مصر على المرمى 11.85 لكل مباراة، متوسط التسديدات المؤثرة (بين القائمين والعارضة) بلغ 4.15 فقط.

رقم آخر مذهل يوضح كيف أن هجوم منتخب مصر يكون بلا جدوى في أحيان كثيرة خاصة لو اعتمد على التمريرات العرضية.

أمام جنوب إفريقيا، مرر لاعبو مصر الكرة بعرض الملعب داخل منطقة جزاء منافسهم 20 مرة، لم تصل أي كرة منها إلى لاعب مصري!

وفي البطولة ككل، مرر لاعبو مصر الكرة بعرض الملعب داخل منطقة جزاء منافسهم 60 مرة، وصلت 10 منها فقط للاعب مصري.

هدف ⚽️ مرتدة مثالية من #بافانا_بافانا تصدم الفراعنة في الدقيقة 85..



🇿🇦 1 - 0 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ZyxEnFTn6D — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019

النجمان

رغم أن محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" هما أهم لاعبين في صفوف الفراعنة، لكنها استمرا في فقدان الكرة كثيرا جدا.

كانا اللاعبان هما الأكثر فقدانا للكرة من بين لاعبي مصر، فقد صلاح الكرة 7 مرات وتريزيجيه 4 مرات.

ليصبح فقدان صلاح للكرة إجمالا في البطولة 33 مرة، وتريزيجيه 25 مرة، أكثر لاعبين في منتخب مصر.

أرقام أخرى تعكس معاناة مصر أمام جنوب إفريقيا، أمام الضغط العالي تحديدا للاعبي بافانا بافانا والذي كلف مصر فقدان الكثير من الكرات.

العديد والعديد من الكرات الطولية قام بها مدافعا مصر وحارس مرماها يعكس صعوبة الصعود بالكرة على الأرض إلى نصف ملعب جنوب إفريقيا.

مرر أحمد حجازي الكرة طولية 15 مرة، ومحمود علاء 12 مرة، ومحمد الشناوي 13 مرة.