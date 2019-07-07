كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عدم وجود أي شروط جزائية في عقد خافيير أجيري مع المنتخب الوطني.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وتحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري فضل عدم ذكر اسمه قائلا: "عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة يتفقون على ضرورة رحيل أجيري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تمت مناقشة فكرة رحيل أجيري بين عدد من أعضاء المجلس والأغلبية تؤيد قرار الرحيل بسبب سوء المستوى والأداء والنتائج".

وواصل "عقد أجيري مع اتحاد الكرة بلا أي شروط جزائية في حالة قرر الاتحاد فسح العقد وهو ما يريد موقف أعضاء المجلس".

وأشار المصدر إلى "هناك محاولات تجرى في الوقت الحالي مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة للوصول للقرار النهائي بخصوص أجيري".

وتابع "من المنتظر أن يجتمع مجلس الاتحاد خلال ساعات مع المدرب لبحث مصيره والأقرب هو توجيه الشكر له".

وأتم "سيتم بعدها البحث عن مدرب آخر يقود المنتخب ويبدأ التحضيرات لكأس الأمم الإفريقية2021 وتصفيات كأس العالم في قطر 2022".

المكسيكي أجيري صاحب الـ 60 عاما تولى تدريب منتخب مصر في أغسطس من عام 2018.

ولعب المنتخب الوطني 12 مباراة مع أجيري ونجح في الانتصار 9 مرات والتعادل مرة وخسر مرتين.









































وودع المنتخب المصري على ملعبه ووسط جماهيره أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.

هدف المباراة الوحيد سُجل في وقت قاتل بالدقائق الخمس الأخيرة، بواسطة ثيمبينكوسي لورتش.

لتتأهل جنوب إفريقيا إلى ربع النهائي وتواجه نيجيريا على نفس الملعب يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري.

وتواجه مصر أبكر إقصاء في مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، منذ وداعها في 2004 من الدور الأول.

مصر خسرت كأس أمم إفريقيا على أرضها للمرة الثانية، بعد نسخة 1974.

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