عدسة في الجول - شاهد حسرة صلاح وطارق حامد ووردة بعد الإقصاء الصادم

الأحد، 07 يوليه 2019 - 00:34

كتب : علا أحمد مصطفى عميرة

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

سيطرت الحسرة على مشاعر لاعبي منتخب مصر بعد نهاية مواجهة جنوب إفريقيا، التي كتبت خروج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر سقطت بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي مساء السبت أمام جنوب إفريقيا، لتخرج من دور الـ16.

شاهد بالصور حسرة محمد صلاح وطارق حامد وعمرو وردة وبقية اللاعبين بعد صافرة النهاية وذبول الحلم المصري.

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