مورينيو: جنوب إفريقيا تفوقت على مصر

يرى جوزيه مورينيو المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي أن جنوب إفريقيا كانت أفضل من مصر في الشوط الأول من مواجهة المنتخبين يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019.

وقال البرتغالي عبر قناة تايم سبورتس:"جنوب إفريقيا فريق منظم جدا، يضغط جيدا، ومصر لم تحاول إيجاد مساحات بين خطوط منافسها".

وواصل "من الصعب على مصر خلق فرص. الفرص الأخطر كانت من نصيب جنوب إفريقيا التي وجدت مساحات في دفاع الفراعنة".

تصدي عالمي من حامي عرين #الفراعنة محمد الشناوي 👏#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/IcqoHGrBXQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف في ملعب القاهرة.

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ويلعب الفائز أمام نيجيريا يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي من البطولة بعدما أقصت الأخيرة فريق الكاميرون.















































































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