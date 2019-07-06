مورينيو: جنوب إفريقيا تفوقت على مصر

السبت، 06 يوليه 2019 - 21:58

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - ناميبيا

يرى جوزيه مورينيو المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي أن جنوب إفريقيا كانت أفضل من مصر في الشوط الأول من مواجهة المنتخبين يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019.

وقال البرتغالي عبر قناة تايم سبورتس:"جنوب إفريقيا فريق منظم جدا، يضغط جيدا، ومصر لم تحاول إيجاد مساحات بين خطوط منافسها".

وواصل "من الصعب على مصر خلق فرص. الفرص الأخطر كانت من نصيب جنوب إفريقيا التي وجدت مساحات في دفاع الفراعنة".

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف في ملعب القاهرة.

تابع المباراة لحظة بلحظة من هنا.

ويلعب الفائز أمام نيجيريا يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي من البطولة بعدما أقصت الأخيرة فريق الكاميرون.

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