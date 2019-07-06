مورينيو: جنوب إفريقيا تفوقت على مصر
السبت، 06 يوليه 2019 - 21:58
كتب : FilGoal
يرى جوزيه مورينيو المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي أن جنوب إفريقيا كانت أفضل من مصر في الشوط الأول من مواجهة المنتخبين يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019.
وقال البرتغالي عبر قناة تايم سبورتس:"جنوب إفريقيا فريق منظم جدا، يضغط جيدا، ومصر لم تحاول إيجاد مساحات بين خطوط منافسها".
وواصل "من الصعب على مصر خلق فرص. الفرص الأخطر كانت من نصيب جنوب إفريقيا التي وجدت مساحات في دفاع الفراعنة".
تصدي عالمي من حامي عرين #الفراعنة محمد الشناوي 👏#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/IcqoHGrBXQ
تصدي عالمي من حامي عرين #الفراعنة محمد الشناوي 👏#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/IcqoHGrBXQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف في ملعب القاهرة.
تابع المباراة لحظة بلحظة من هنا.
ويلعب الفائز أمام نيجيريا يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي من البطولة بعدما أقصت الأخيرة فريق الكاميرون.
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