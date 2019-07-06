بالفيديو - رغم طرد ميسي.. الأرجنتين ثالث كوبا أمريكا بإسقاط تشيلي

السبت، 06 يوليه 2019 - 23:13

كتب : محمد يسري

منتخب الأرجنتين

طرد ميسي لم يؤثر على نتيجة اللقاء. الأرجنتين ثالث العظماء في كوبا أمريكا على حساب تشيلي.

وحصد منتخب الأرجنتين الميدالية البرونزية لكوبا أمريكا بعدما تغلب على تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بهدفين مقابل هدف.

سيرجيو أجويرو وضع الأرجنتين في المقدمة بعد 12 دقيقة بعدما استغل ركلة حرة لعبها ليونيل ميسي بسرعة لينفرد مهاجم مانشستر سيتي بالمرمى ويرواغ جابريال أرياس ويضعها في المرمى الخالي من حارسه.

بعدها سجل باولو ديبالا الهدف الثاني بعدما انفرد بالحارس وحول الكرة بلمسة فنية رائعة من فوق الحارس ليعزز تقدم الأرجنتين.

وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 37، احتك ليونيل ميسي بـ جاري ميديل مدافع تشيلي ليُطرد الثنائي معا.

في الشوط الثاني حاولت تشيلي العودة في النتيجة، ومن ركلة جزاء احتُسبت بعد العودة لحكم الفيديو حولها أرتورو فيدال بنجاح.

عقب الهدف حاولت تشيلي التعادل لكن دون جدوي لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين.

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