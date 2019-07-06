لورش رجل مباراة مصر وجنوب إفريقيا

السبت، 06 يوليه 2019 - 23:02

كتب : عاطف شادي

طارق حامد - مصر - جنوب إفريقيا

وقع الاختيار على تيمبينكوسي لورش ليكون رجل مباراة مصر وجنوب إفريقيا من قبل اللجنة الفنية لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وسجل لورش هدف فوز جنوب إفريقيا على مصر في دور ثمن النهائي لينتهي الحلم مصري في البحث عن النجمة الثامنة.

المشاركة هي الأولى للورش في البطولة بعدما كان بديلا في مباريات دور المجموعات.

وقال لورش عقب الفوز بالجائزة: "سعيد للغاية وفخور بعد فوزي بالجائزة. مواجهة مصر كانت أمرا صعبا للغاية".

وأوضح "كنا الأفضل في كل مجريات المباراة، تأهلنا مستحق وأضعنا العديد من العديد من الفرص التي لو سجلناها لكنا حققنا الانتصار بنتيجة أكبر".

وأضاف "انتظرت الفرصة وعندما جاءت قمت باستغلالها بشكل رائع وسجل هدفا".

وأتم "أشكر الجماهير المصرية وأتمنى لهم التوفيق مستقبلا".

وتواجه جنوب إفريقيا منتخب نيجيريا في ربع النهائي يوم 10 يوليو المقبل.

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