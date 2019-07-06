التشكيل - ميسي يواصل قيادة الأرجنتين في مباراة الخاسرين أمام تشيلي

يواصل ليونيل ميسي الظهور في تشكيل الأرجنتين، خلال مواجهة تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكوبا أمريكا 2019.

الأرجنتين خسرت بطولة دولية جديدة وسقطت بهدفين دون رد في نصف النهائي أمام البرازيل، لكن ميسي سيواصل الحضور أمام تشيلي.

التشكيل شهد ظهور باولو ديبالا بشكل أساسي في كوبا أمريكا 2019 للمرة الأولى، بعد أن اكتفى بالدخول كبديل في آخر 3 مباريات بما مجموعه 24 دقيقة.

في المقابل، يتحول منتخب تشيلي لطريقة 3-5-2، مع مواصلة الاعتماد على أليكسيس سانشيز وإدواردو فارجاس في خط الهجوم.

تشيلي جُردَت من لقبي 2015 و2016 بسقوطها الفادح بثلاثية نظيفة في نصف النهائي أمام بيرو.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: خوان فويث – خيرمان بيتزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيكو

الوسط: جيوفاني لو سيلسو – لياندرو باريديس – رودريجو دي بول

الهجوم: ليونيل ميسي – باولو ديبالا – سيرخيو أجويرو

تشكيل تشيلي:

حراسة المرمى: جابرييل أرياس

الدفاع: ماوريسيو إيسلا – باولو دياز – جاري ميديل – جونزالو خارا – جان بوسيجور

الوسط: إيريك بولجار – تشارلس أرانجيز – أرتورو فيدال

الهجوم: أليكسيس سانشيز – إدواردو فارجاس

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