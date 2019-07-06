خاص المرض يمنع أبو تريكة من تحليل لقاء مصر أمام جنوب إفريقيا

السبت، 06 يوليه 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة

بعدما أُعلن تواجده في الاستوديو التحليلي للقاء مصر أمام جنوب إفريقيا، لن يتواجد محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي لتحليل المباراة بسبب المرض.

وعان أبو تريكة من نزلة برد حادة خلال الساعات القليلة الماضية، ستمنعه من التواجد في الاستوديو.

وسيعوض هيثم فاروق نجم منتخب مصر والزمالك السابق، محمد أبو تريكة في استوديو beIN سبورتس لتحليل لقاء المنتخب أمام جنوب إفريقيا.

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هيثم فاروق سيكون رفقة وائل جمعة وطارق ذياب لتحليل لقاء المنتخب الوطني.

وحرص هيثم فاروق على تمنى الشفاء العاجل لـ أبو تريكة، عبر حسابه الشخصي على (تويتر)

منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساءً اليوم السبت في دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل المنتخب الوطني من هنا

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