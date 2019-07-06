بعدما أُعلن تواجده في الاستوديو التحليلي للقاء مصر أمام جنوب إفريقيا، لن يتواجد محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي لتحليل المباراة بسبب المرض.

وعان أبو تريكة من نزلة برد حادة خلال الساعات القليلة الماضية، ستمنعه من التواجد في الاستوديو.

وسيعوض هيثم فاروق نجم منتخب مصر والزمالك السابق، محمد أبو تريكة في استوديو beIN سبورتس لتحليل لقاء المنتخب أمام جنوب إفريقيا.

هيثم فاروق سيكون رفقة وائل جمعة وطارق ذياب لتحليل لقاء المنتخب الوطني.

وحرص هيثم فاروق على تمنى الشفاء العاجل لـ أبو تريكة، عبر حسابه الشخصي على (تويتر)

أطيب الامنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد ابوتريكة — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) July 6, 2019

منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساءً اليوم السبت في دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل المنتخب الوطني من هنا

اقرأ أيضا:

من كان مدرب مصر في هذه النسخ؟

طبيب المنتخب: الونش جاهز لمواجهة جنوب إفريقيا

أنت الكوتش - وجّه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا

مصر 2019 - تجوّل داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر

تعرف على معلقي مباراة مصر وجنوب إفريقيا