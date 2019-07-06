ومن غيره؟ إيجالو رجل معركة نيجيريا والكاميرون

تألق أوديون إيجالو وتوهج وسجل هدفين وصنع هدفا ليتم اختياره رجلا لمباراة نيجيريا والكاميرون.

وفازت نيجيريا على الكاميرون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ستاد اسكندرية ضمن ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

وأعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي مهاجم نيجيريا أفضل لاعب في مواجهة نيجيريا والكاميرون.

وسجل إيجالو الهدف الأول والثاني لنيجيريا وصنع الثالث لزميله أليكس أيوبي.

وتصدر إيجالو قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف مع ساديو ماني نجم السنغال.

وتواجه نيجيريا الفائز من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي على ستاد القاهرة يوم 10 يوليو المقبل.







































































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