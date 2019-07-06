بالفيديو – ديانج: أنا أهلاوي.. فخور باللعب لأكبر أندية العالم

السبت، 06 يوليه 2019 - 16:59

كتب : محرر في الجول

أمير توفيق - أليو ديانج

أبدى أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد سعادته بالتوقيع مع القلعة الحمراء.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

الأهلي أعلن رسميا عن التعاقد مع أليو ديانج قادما من مولودية الجزائر في عقد يمند لـ5 سنوات. مقابل مليون و100 ألف دولار وفقا لما ذكره أكير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء لـFilGoal.com (طالع التفاصيل)

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر" فيديو يتحدث فيه ديانج عن سعادته بخطوته الجديدة.

وقال ديانج "أنا سعيد للغاية بالتوقيع مع الأهلي الذي يعد احد أكبر الأندية في إفريقيا والعالم".

وأضاف "أعتبر ذلك فرصة كبيرة جدا لي ولمسيرتي الاحترافية"

وأتم "إن شاء الله أكون موفقا فيما هو قادم"

طالع: "ديانج.. تخلى عن الحلم الأوروبي من أجل الأهلي"

ويبلغ ديانج من العمر 21 عاما، وانتقل لمولودية الجزائر من دجوليبا المالي في يناير 2018.

ولعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا.

وشارك أليو ديانج مع منتخب مالي الأوليمبي ولم يظهر مع المنتخب الأول حتى الآن.

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