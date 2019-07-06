كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي عن كواليس التعاقد مع أليو ديانج من مولودية الجزائر.

الأهلي أعلن رسميا عن التعاقد مع أليو ديانج قادما من مولودية الجزائر في عقد يمتد لـ5 سنوات، مقابل مليون و100 ألف دولار وفقا لما ذكره أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء لـFilGoal.com.

لاعب الوسط المالي البالغ من العمر 21 عاما، يتميّز بقوة بدنية هائلة ومجهود وافر.

وتوفيق تحدث عن كواليس الصفقة لـFilGoal.com قائلا: "ديانج بدأت متابعته منذ 5 أشهر وفق ترشيح من الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي وتم دراسة كل قدراته الفنية ثم عمل تحليل رقمي أكد أنه لاعب من طراز فريد وهناك ثبات في المستوى وتطور من مباراة لأخرى".

وأضاف "أثبت أنه موهبة استثنائية ومن المهم تواجده ضمن صفوف الفريق الأحمر، وقد أيد هذا الرأي اللجان الفنية في النادي".

وتابع "بدأت المفاوضات مع نادي مولودية الجزائر منذ ثلاثة أسابيع وتم الاستئذان للحديث مع اللاعب الذي اقتنع ووافق على الانتقال للأهلي حيث يرى أن اللعب في القلعة الحمراء سيمثل نقطة فارقة في مشواره كما أنه كان صريحا في أنه يعلم أن اللعب للأهلي سيفتح له الباب لكي يحقق حلمه في الاحتراف الأوروبي واللعب لمنتخب مالي".

توفيق أكمل "انطلقت بعد ذلك المفاوضات مع نادي مولودية الجزائر حيث كانت هناك مطالب مالية فوق قدرات الأهلي ووصلنا إلى طريق مسدود فأبلغت الكابتن محمود الخطيب بالأمر فأجرى اتصالا هاتفيا بعمر غريب رئيس المولودية".

وأشار "الخطيب نجح في إقناع عمر غريب، ثم استجاب بيبو لطلب الأخير بإنشاء بروتوكول تعاون بين الطرفين يسمح بتبادل اللاعبين ومنح المولودية خبرات فنية وإدارية من النادي الأهلي".

وواصل "توصلنا للصيغة المالية وهي مليون و100 ألف دولار، وكان يهمنا جدا أن ننجز الصفقة بمقابل مالي أقل من أسعار الصفقات التي أنفقناها خلال السنوات الماضية رغم أنه من المفترض حدوث العكس خاصة وأن اللاعب المستهدف صغير في السن وكنا نواجه منافسة شرسة من أندية في أوروبا وأندية أخرى عربية".

وتعد صفقة أليو ديانج هي الثانية لـ الأهلي بعدما نجحت إدارة النادي في تمديد استعارة رمضان صبحي لموسم جديد.

ويبلغ ديانج من العمر 21 عاما، وانتقل لمولودية الجزائر من دجوليبا المالي في يناير 2018.

ولعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا.

وشارك أليو ديانج مع منتخب مالي الأوليمبي ولم يظهر مع المنتخب الأول حتى الآن.

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