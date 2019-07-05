كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي عن سعر صفقة المالي أليو ديانج الوافد الجديد على القلعة الحمراء.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com "نجحنا في إتمام التعاقد مع أليو ديانج مقابل مليون و100 ألف دولار".

وأضاف "هذا يتناسب مع سياستنا الجديدة في تخفيض سقف أسعار صفقاتنا".

وأوضح "مقارنة سعر الصفقة بالأسعار التي تعاقدنا معها مع لاعبين أجانب على مدار سنوات سابقة، فهذا المقابل المالي أقل للاعب عمره 21 عاما وكانت هناك منافسة شرية من أندية عربية وإفريقية كبيرة للتعاقد معه".

وواصل "كدنا نفقد الأمل في إتمام الصفقة بسبب المطالب المالية من نادي المولودية".

وأردف "ولكن مكالمة محمود الخطيب رئيس الأهلي مع عمر غريب رئيس نادي المولودية أتمت كل شيء لصالحنا".

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر لمدة 5 سنوات.

ووقع المالي أليو ديانج على عقود انضمامه لـ الأهلي لمدة 5 سنوات بعد "فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب"، وفقا لبيان الأهلي.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب "في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية". (طالع التفاصيل)

وتعد صفقة أليو ديانج هي الثانية لـ الأهلي بعدما نجحت إدارة النادي في تمديد استعارة رمضان صبحي لموسم جديد.

وكان مصدر مسؤول في الأهلي قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق اهتمام النادي الشديد بضم أليو ديانج " استغلال قواعد القيد المقترحة، والتي تتيح له قيد لاعب شمال إفريقي كمحلي. (طالع التفاصيل)

ويبلغ ديانج من العمر 21 عاما، وانتقل لمولودية الجزائر من دجوليبا المالي في يناير 2018.

ولعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا.

وشارك أليو ديانج مع منتخب مالي الأوليمبي ولم يظهر مع المنتخب الأول حتى الآن.

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