مؤتمر مدرب غينيا: فوز بنين على المغرب سيحفز لاعبينا أمام الجزائر

قال بول بوت مدرب غينيا إن انتصار بنين ضد المغرب في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية يحفز لاعبيه للفوز ضد الجزائر، مشددا على أنهم يتحلون بالأمل لتحقيق هذا الانتصار.

وصرح البلجيكي للصحفيين قائلا: "مواجهة الجزائر ستكون صعبة، سنلعب من أجل هدف وحيد وهو الفوز".

وأضاف "لن أهتم بتصنيفات الفيفا لفريقي أو للجزائر، ما يهمني هو تحقيق الانتصار ضدهم".

وواصل "جمال بلماضي مدرب على مستوى عال ولديه لاعبين حددوا مسار المنتخب في البطولة حتى الآن، سأبذل قصارى جهدي للتعامل جيدا مع هذه المباراة والخروج فائزا".

وأكمل "فريقنا لابد وأن يلعب بثقة، لأن الثقة لها الدور الأهم في حسم المواجهة".

وتابع "فوز بنين على المغرب سيحفز لاعبينا أمام الجزائر، كما أن لدي طرق أخرى لتحفيز لاعبي".

واختتم بوت تصريحاته للصحفيين قائلا: "لاعبو غينيا يخوضون لقاء الجزائر من أجل كرامتهم وأعرف جيدا خطورة لاعبي الجزائر ووضعت خطة جيدة للتعامل مع هذا الأمر، لاعبي يتحلون بالأمل للانتصار ضد الجزائر".

منتخب المغرب ودع كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام بنين، وذلك بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 1-1.

وتحدث إبراهيما تراوري لاعب المنتخب في المؤتمر الصحفي عن صعوبة مواجهة الجزائر، مشددا على أن الضغط بالكامل سيكون على محاربي الصحراء وليس غينيا، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم ما يخسرونه لذلك سيكونون أكثر هدوء.

وصرح تراوري قائلا: "المواجهة ستكون حاسمة خاصة وأنها ضد منتخب قوي جدا، لن يكون هناك أي نوع من الضغط علينا وكل الضغط سيكون على لاعبي الجزائر، لا يوجد لدينا ما نخسره لذا سنلعب بهدوء أكثر".

وأكمل "فوز بنين ضد المغرب وأداء مدغشقر يؤكد على أن هذه الفرق الصغيرة في البطولة من الممكن أن تفعل أي شيء، وتحدث مفاجآت، لدينا أمل كبير في الفوز ضد الجزائر".

وتابع "المكافآت التي رصدتها الحكومة الغينية لهذه البطولة لا تمثل أي نوع من الضغوط، لا نفكر بها بقدر تفكيرنا في المنتخب والفوز ضد الجزائر".

وأتم "غياب نابي كيتا يؤثر على المنتخب، إنه قائد حقيقي داخل الملعب ونجم مؤثر ومهم خاصة بعد فوزه بدوري الأبطال ولكن مع ذلك كل اللاعبين الحاليين مهمين في الفريق".

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره غينيا ضمن منافسات دور الـ16 يوم الأحد.

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