يوسف عطال: خروج المغرب يجعلنا جادين أكثر وغير متساهلين ضد غينيا

قال يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر إن فريقه على دراية بكل ما يخص نظيره غينيا، مشددا على أن خروج المغرب من دور الـ16 يزيد من جدية وإصرار محاربي الصحراء.

وصرح عطال للصحفيين قائلا: "لدينا 90 دقيقة ضد غينيا، ولا بد أن نتعامل بجدية وبتركيز شديدين".

وأضاف "نحن على دراية بكل ما يخص منتخب غينيا، وندعو الله أن تكون لدينا الإرادة للفوز والتأهل لربع النهائي".

وواصل "لم نستطع متابعة مواجهة المغرب وبنين لأننا كنا نتدرب".

وأتم "خروج المغرب يزيد من جديتنا وإصرارنا وألا نتساهل أبدا ونلعب بقوة كبيرة حتى تكون هناك إرادة للفوز ولا يتكرر سيناريو المغرب".

منتخب المغرب ودع كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام بنين، وذلك بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 1-1.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره غينيا ضمن منافسات دور الـ16 يوم الأحد.

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