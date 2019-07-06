رمضان صبحي: تمسك الجهاز الفني بي يدفعني للقتال.. القادم أفضل لـ الأهلي

أعرب رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته باستمراره مع الفريق بعد الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي على تمديد عقد إعارته لمدة موسم.

وقال رمضان لموقع ناديه إن تمسك الجهاز الفني بتواجده مع الفريق يدفعه للقتال وبذل أقصى الجهد، مشيرا إلى أنه يقدر الجهود التي بذلها مسؤولو النادي؛ لاستمراره مع الأهلي لإسعاد الجماهير في المرحلة المهمة المقبلة.

وأكد اللاعب أن هدفه هو التتويج مع الفريق بكل البطولات، في ظل الدوافع الكبيرة لدى جميع اللاعبين في المرحلة الحالية لحسم لقب الدوري والفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد رمضان صبحي على أن الفريق يسعى لإسعاد الجماهير بالفوز بالبطولات، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل، في ظل الخبرات الكبيرة الموجودة في الفريق بالإضافة إلى التدعيمات المميزة.

رمضان كان قد قال لـFilGoal.com في وقت سابق: "البعض لا يستوعب سر ما أفعله بالتمسك بالأهلي"، مشيرا إلى رغبته في استعاد الأمجاد الإفريقية مع الفريق (طالع حواره).

رمضان صبحي مستمر مع الأهلي لمدة موسم جديد.

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى هدرسفيلد في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

منافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك (67 نقطة من 30 مباراة) من المنتظر أن تمتد لبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في شهر يوليو المقبل



























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