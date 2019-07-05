خاص رمضان صبحي لـ في الجول: البعض لا يستوعب سر ما أفعله.. أريد استعادة الأمجاد الإفريقية لـ الأهلي

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 18:26

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - حسين الشحات - الأهلي - الساورة

"سأكون موجودا من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذهاب مجددا لكأس العالم للأندية".. هكذا افتتح رمضان صبحي حديثه مع FilGoal.com.

الأهلي أعلن بشكل رسمي تجديد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم جديد من هدرسفيلد الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

في البداية، قال رمضان صبحي: "لا أجد ما أُعبر به من كلمات على ما فعله محمود الخطيب وخالد مرتجي من أجلي".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أشكرهما بشدة على ما حدث منهما وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأحقق المطلوب والمنتظر مني وأرفع الألقاب مع الأهلي".

وواصل "البعض لا يستوعب سر إصراري على البقاء في الأهلي لموسم جديد وعدم العودة لإنجلترا. هناك انتماء بداخلي كبير للغاية لـ الأهلي. أريد استعادة الأمجاد الإفريقية مع الأهلي".

وتابع "سأكون موجودا من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي والذهاب مجددا إلى كأس العالم للأندية. تلك هي طموحات الأهلي وسأقاتل لتحقيق ذلك".

وأشار "يجب على الجميع أن يتأكد أن الموسم المقبل سيكون مختلفا لـ الأهلي. طموحاتنا وآمالنا كبيرة للغاية لصنع العديد من الإنجازات وتقديم كرة قدم جميلة تنال إعجاب الجميع".

وأتم "أعد جماهير الأهلي بتحقيق كل أحلامهم. لن أبخل أبدا بنقطة عرق أو جهد من أجل إسعاد الجماهير".

مجلس إدارة الأهلي أعلن بشكل رسمي تجديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى "خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي نجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية مع مسؤولي هدرسفيلد وتم التوقيع رسميا على العقود قبل قليل".

رمضان صبحي مستمر مع الأهلي لمدة موسم جديد.

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى هدرسفيلد في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

منافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك (67 نقطة من 30 مباراة) من المنتظر أن تمتد لبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في شهر يوليو المقبل

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباريات المقبلة من هنا

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