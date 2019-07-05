عقب خروج المغرب من كأس الأمم.. بوصوفة يُعلن اعتزاله اللعب الدولي
الجمعة، 05 يوليه 2019 - 23:37
كتب : محمد يسري
أعلن مبارك بوصوفة نجم وسط منتخب المغرب اعتزاله اللعب دوليا عقب خروج أسوط الأطلس من بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.
مبارك بوصوفة
النادي : الشباب
وودعت المغرب البطولة من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة ضد بنين بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة 1-1. (طالع التفاصيل)
ونشر الحساب الرسمي للقناة "الرياضية" المغربية تغريدة عبر "تويتر" أعلنت فيها خبر اعتزال نجم المغرب صاحب الـ34 عاما.
رسميا مبارك #بوصوفة يعتزل اللعب دوليا. شكرا لكل مت قدمت تستحق كل التقدير و الاحترام@mbark_boussoufa #المغرب pic.twitter.com/pLDkUDufzo— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) July 5, 2019
مشوار دولي حافل
بوصوفة يلعب مع منتخب المغربي منذ عام 2006، وهو في الـ21 من عمره.
وخاض خريج أكاديميات أياكس وتشيلسي 65 مباراة مع منتخب المغرب وشارك 5 بطولات لكأس أمم إفريقيا بالإضافة للمشاركة في كأس العالم 2014 التي أٌقيمت في روسيا.
وسجل لاعب الشباب السعودي الحالي وأندرلخت وأنجي ولوكوموتيف موسكو والجزيرة السابق 7 أهداف بقميص أسود الأطلس.
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