عقب خروج المغرب من كأس الأمم.. بوصوفة يُعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن مبارك بوصوفة نجم وسط منتخب المغرب اعتزاله اللعب دوليا عقب خروج أسوط الأطلس من بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

وودعت المغرب البطولة من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة ضد بنين بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة 1-1. (طالع التفاصيل)

ونشر الحساب الرسمي للقناة "الرياضية" المغربية تغريدة عبر "تويتر" أعلنت فيها خبر اعتزال نجم المغرب صاحب الـ34 عاما.

رسميا مبارك #بوصوفة يعتزل اللعب دوليا. شكرا لكل مت قدمت تستحق كل التقدير و الاحترام@mbark_boussoufa #المغرب pic.twitter.com/pLDkUDufzo — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) July 5, 2019

مشوار دولي حافل

بوصوفة يلعب مع منتخب المغربي منذ عام 2006، وهو في الـ21 من عمره.

وخاض خريج أكاديميات أياكس وتشيلسي 65 مباراة مع منتخب المغرب وشارك 5 بطولات لكأس أمم إفريقيا بالإضافة للمشاركة في كأس العالم 2014 التي أٌقيمت في روسيا.

وسجل لاعب الشباب السعودي الحالي وأندرلخت وأنجي ولوكوموتيف موسكو والجزيرة السابق 7 أهداف بقميص أسود الأطلس.





























































































































































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