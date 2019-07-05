ديسابر: أوغندا تمتلك مستقبلا رائعا.. ولن أجيب على "سؤال الدوري المصري"

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 23:31

كتب : FilGoal

ديسابر - واسوا - أوغندا

أرجع سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، الخروج من كأس الأم الإفريقية 2019 إلى نقص الخبرة.

مغامرة أوغندا في أمم إفريقيا 2019 انتهت بالهزيمة 0-1 على يد السنغال في استاد القاهرة، بثاني مباريات دور الـ16 للبطولة المقامة على أرض مصر. (طالع التفاصيل)

وصرّح ديسابر بعد المباراة: "افتقدنا للخبرة، ولم نبدأ المباراة بشكل جيد، الضغط كان كبيرا على اللاعبين، ولكن بعد الهدف قمنا بخلق عدة فرص وتحسّن مستوانا".

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وأضاف في حديثه لشبكة beIN Sports: "لعبنا بشكل مميز في الشوط الثاني وحاولنا إدراك التعادل، لكن لسوء الحظ منتخب السنغال كان أقوى منا".

وشدد: "لم نكن بعيدين عن التأهل".

وأكمل المدرب الفرنسي: "ارتكبنا خطأ في بداية المباراة كلّفنا كثيرا، خصوصا أنه أمام ساديو ماني".

وأردف: "قدّمنا ما علينا في هذه البطولة ولعبنا كرة قدم جميلة، هذا المنتخب يمتلك مستقبلا مميزا".

وأتم: "شاهدنا التزاما كبيرا من لاعبي أوغندا اليوم، لكن السنغال هو أقوى منتخب في هذه البطولة".

لاحقا ظهر ديسابر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

المدرب الفرنسي صرّح: "أنا محبط لأني سأغادر البطولة".

وأضاف مدرب الإسماعيلي الأسبق: "لم نمتلك الحظ أمام منتخب محارب، نحن نادمون على الخطأ الفردي الذي ارتكبناه، وندرك أن ساديو ماني لاعب قوي وكبير وتمكّن من استغلال الخطأ وسجّل هدفا، حاولنا العودة بعدها لكن لم ننجح في التعادل".

وأبدى سعادته بما قدمه لاعبو أوغندا: "أنا فخور بلاعبي أوغندا، لم نخاطر من الدقيقة الأولى، لكننا دخلنا في المباراة مع مرور الوقت، ورغم ذلك لم ننجح في التسجيل".

وواصل: "مسيرتنا كانت صعبة لكن ينقصنا الخبرة، علينا إعادة تنظيم فريقنا وآمل أن يكون لأوغندا مستقبل باهر".

وأكمل: "هدفنا كان التأهل إلى ربع النهائي، وقمنا بمجهودات كبيرة في سبيل ذلك، أتمنى أن نكون قدّمنا صورة جيدة عن أوغندا".

ديسابر تلقى سؤالا عن احتمالية عودته للدوري المصري، فجاءت إجابته مراوغة: "هذا مؤتمر صحفي خاص بمباراة أوغندا والسنغال، لن أجيب على هذا السؤال".

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أوغندا احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف مصر، لكنها لم تقدر على إيقاف رفاق ساديو ماني، لتنتهي مغامرتها بعد عروض مميزة.

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