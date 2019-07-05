صلاح جاهز لموقعة جنوب إفريقيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 21:16

كتب : عاطف شادي

محمد صلاح - أحمد المحمدي - مصر - أوغندا

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر في المران الأخير للمنتخب الوطني الأول على استاد الكلية الحربية ليعلن جاهزيته لخوض مباراة جنوب افريقيا.

منتخب مصر يواجه منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساءً يوم السبت على استاد القاهرة في دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

وغاب صلاح عن مران المنتخب يوم الخميس بسبب نزلة برد، ليقرر خافيير أجيري منح اللاعب راحة سلبية.

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وعاد صلاح وشارك بشكل طبيعي في مران اليوم الجمعة ليؤكد جاهزيته لخوض اللقاء بصورة طبيعية.

وعلى الجانب ذاته واصل أحمد حسن "كوكا" أداء التدريبات العلاجية خلال التدريب حيث يغيب عن مباراة جنوب إفريقيا بسبب الإصابة.

صلاح سجل هدفين مع منتخب مصر في دور المجموعات أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 متصدرا للمجموعة الأولى من البطولة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على زيمبابوي والكنوغو الديمقراطية وأوغندا.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر أمام جنوب إفريقيا من هنا

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مصر 2019 محمد صلاح في إفريقيا

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