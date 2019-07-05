تعرض محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك ومنتخب مصر لإصابة خلال مران المنتخب استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.

منتخب مصر يواجه منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساءً يوم السبت على استاد القاهرة في دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

وحرص خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب على إيقاف المران للاطمئنان على إصابة الونش.

وغادر الونش مران المنتخب رفقة محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، ليخضع لمزيد من الفحوصات الطبية.

ولم يشارك الونش في مواجهات منتخب مصر في أمم إفريقيا حتى الآن.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد صلاح بشكل طبيعي ليعلن جاهزيته لمواجهة جنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

منتخب مصر تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

بينما منتخب جنوب إفريقيا تأهل إلى دور الـ 16 كثالث المجموعة الرابعة.

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