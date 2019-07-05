لتدعيم الدفاع.. رسميا – يوفنتوس يضم مدافع ساسولو

أعلن نادي يوفنتوس عن ضمه لمريح ديميريل مدافع فريق ساسولو إلى صفوفه وذلك عبر موقعه الرسمي.

وأنهي يوفنتوس الصفقة لصالحه مقابل 18 مليون يورو حسبما أعلن الفريق الإيطالي.

ووقع المدافع التركي صاحب الـ21 عاما مع يوفنتوس حتى عام 2024.

ديميريل انتقل إلى ساسولو في يناير الماضي على سبيل الإعارة من ألانياسبور، قبل أن يتعاقد ساسولو مع اللاعب بشكل نهائي يوم 1 يوليو الماضي ويبيعه ليوفنتوس.

وشارك ديميريل مع ساسولو في 14 مباراة، ويُعد أصغر مدافع يُسجل هدفين في الدوري الإيطالي بعد كريستيان روميرو مدافع جنوى.

الصفقة هي الخامسة ليوفنتوس في الصيف الحالي بعد ضم الثلاثي أرون رامسي من أرسنال وأدريان رابيو وجيانلويجي بوفون من باريس سان جيرمان في صفقات انتقال حر ولوكا بيليجريني من روما.

ويبحث يوفنتوس عن تعويض أندريا بارزالي مدافع الفريق بعد اعتزاله.

ديميريل قد لا يكون المدافع الوحيد الذي يضمه يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ يتفاوض الفريق مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي. (طالع التفاصيل)

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