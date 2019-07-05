رسميا – ريال مدريد يُعير ريجيلون إلى إشبيلية لموسم واحد

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 15:16

كتب : إسلام أحمد

ريجيلون - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد إعارة سيرجيو ريجيلون إلى صفوف إشبيلية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

اللاعب البالغ 22 عاما تم تصعيده من صفوف فريق الشباب ونجح في فرض نفسه على تشكيل الملكي الموسم الماضي.

شارك في 22 مباراة وصنع 3 أهداف جاءت أغلبها تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

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وتقلصت فرص ظهور اللاعب الإسباني الشاب خاصة في ظل اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان على البرازيلي مارسيلو.

كما قام الملكي بالحصول على خدمات الفرنسي فيرلان ميندي من صفوف أولمبيك ليون، لتتعقد مهمة ريجيلون في الحصول على فرصة.

وسيحظى ريجيلون بفرصة التدرب مرة أخرى مع جولين لوبيتيجي الذي درب ريال مدريد الموسم الماضي.

وأصبح الظهير الأيسر ثامن صفقات الفريق الأندلسي في الصيف الجاري بعد ضم جوليس كوندي ولوكاس أوكامبوس ودييجو كارلوس ولوك دي يونج.

كما بات رابع لاعب يرحل عن صفوف الملكي بعد كل من ماركوس يورنتي وجورجي دي فريتوس وماتيو كوفاسيتش.

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