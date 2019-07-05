مورينيو يُلمح لعودته إلى الدوري الإيطالي

لا يزال الجميع ينتظر وجهة جوزيه مورينيو القادمة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي والدوري الإيطالي يعد وجهة محتملة للبرتغالي.

المدير الفني السابق لبورتو وإنتر وريال مدريد وتشيلسي يستعد لمغامرة جديدة لكن لم يتم الإفصاح عنها.

مورينيو البالغ 56 عاما تحدث لسكاي إيطاليا عن مستقبله قائلا: "المستقبل؟ دائما كرة القدم ومستوى مرتفع، إيطاليا؟ قد تكون وجهة محتملة".

وواصل البرتغالي حديثه "لدي العديد من المميزات واحدة منها أنني احترم الأندية الأخرى وإدارتها، لم أقل سابقا أن هذا النادي يريدني أو تواصل معي".

وأكمل "منذ رحيلي عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، اتخذت قرارا أنني أريد العمل بدءا من الصيف، وآمل أن أعود للتدريب في الشهر الجاري بمشروع أفضله".

العديد من التقارير من رحيل مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر ربطته بتدريب باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون الفرنسي.

كما كان قريبا من تدريب إنتر لكن إدارة النيراتزوري تعاقدت مع الإيطالي أنطونيو كونتي، وكذلك نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي لم يُعين مديرا فنيا جديدا حتى الآن.

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