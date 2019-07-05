مورينيو يُلمح لعودته إلى الدوري الإيطالي

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 11:57

كتب : إسلام أحمد

جوزيه مورينيو

لا يزال الجميع ينتظر وجهة جوزيه مورينيو القادمة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي والدوري الإيطالي يعد وجهة محتملة للبرتغالي.

المدير الفني السابق لبورتو وإنتر وريال مدريد وتشيلسي يستعد لمغامرة جديدة لكن لم يتم الإفصاح عنها.

مورينيو البالغ 56 عاما تحدث لسكاي إيطاليا عن مستقبله قائلا: "المستقبل؟ دائما كرة القدم ومستوى مرتفع، إيطاليا؟ قد تكون وجهة محتملة".

أخبار متعلقة

بعد مورينيو.. لويس فيجو يحلل أمم إفريقيا على شاشة تايم سبورت "تايم سبورتس" تعلن انضمام مورينيو لطاقم تحليل أمم إفريقيا 2019 بالفيديو – عبد الستار صبري يحكي عن خلافه مع مورينيو.. واتهام البرتغالي بالـ"عنصرية" مورينيو: تتويج مصر بأمم إفريقيا = منافسة صلاح على الكرة الذهبية

وواصل البرتغالي حديثه "لدي العديد من المميزات واحدة منها أنني احترم الأندية الأخرى وإدارتها، لم أقل سابقا أن هذا النادي يريدني أو تواصل معي".

وأكمل "منذ رحيلي عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، اتخذت قرارا أنني أريد العمل بدءا من الصيف، وآمل أن أعود للتدريب في الشهر الجاري بمشروع أفضله".

العديد من التقارير من رحيل مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر ربطته بتدريب باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون الفرنسي.

كما كان قريبا من تدريب إنتر لكن إدارة النيراتزوري تعاقدت مع الإيطالي أنطونيو كونتي، وكذلك نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي لم يُعين مديرا فنيا جديدا حتى الآن.

اقرأ أيضا:

أجيري: سنقاتل للتأهل لربع النهائي.. ولا نعاني من أزمة هجومية

المحمدي: الضغوط التي نتعرض لها طبيعية.. وجمهور مصر واعي جدا

مدرب جنوب إفريقيا: مصر ليست صلاح وتريزيجيه فقط

الاتحاد الأرجنتيني يحدد جاريكا هدفا لتدريب التانجو

الأهلي مهتم بضم لاعب وسط مولودية الجزائر

أجيري الأعلى أجرا بين مدربي أمم إفريقيا

مورينيو إنتر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: جلسة منتظرة تجمعه بمسؤولي الوداد 10 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – ريال مدريد يُعير ريجيلون إلى إشبيلية لموسم واحد 30 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر ساعة | مصر 2019
مدرب الكونغو الديموقراطية: كيف يتهموننا بمنح رشوة لحارس زيمبابوي؟ ساعة | مصر 2019
زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة ساعة | مصر 2019
قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - تواجد رمضان صبحي.. وغياب ثلاثي للإصابة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 2 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك