اتحاد بن قردان التونسي يضم أحمد العش

الخميس، 04 يوليه 2019 - 23:33

كتب : FilGoal

أحمد العش

أعلن نادي اتحاد بن قردان التونسي التعاقد مع أحمد العش مدافع الأهلي ووادي دجلة الأسبق.

وانتقل العش لصفوف الفريق التونسي بعدما لم يشارك النصف الثاني من الموسم الماضي مع أي فريق.

وبدأ العش مسيرته الكروية في شباب الأهلي ثم انتقل لصفوف الجونة وعاد مرة أخرى للقلعة الحمراء.

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قبل أن ينضم لصفوف الإسماعيلي في عام 2013 ووادي دجلة في 2015 والإنتاج الحربي في عام 2018.

ثم وقع العش البالغ من العمر 27 عاما مع نادي النجوم في يناير الماضي في صفقة انتقال حر قبل أن ينضم لصفوف نادي اتحاد بن قردان التونسي.

وأنهى نادي اتحاد بن قردان الدوري التونسي للموسم الماضي في المركز الرابع خلف الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي.

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