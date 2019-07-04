مواعيد مباريات الجمعة 5 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد بنين وأوغندا مع السنغال

الخميس، 04 يوليه 2019 - 23:30

كتب : FilGoal

المغرب - جنوب إفريقيا

اليوم يبدأ ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، وضربة البداية ستكون مع أسود أطلس المغرب.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 5 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.

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اليوم يبدأ في السادسة مساء بمباراة المغرب مع بنين على استاد السلام. المباراة تذاع عبر قناتي بي إن ماكس 1 وتايم سبورت.

أما المباراة الثانية، فستكون في التاسعة مساء بين أوغندا والسنغال. المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناتي بي إن ماكس 1 وتايم سبورت.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.

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