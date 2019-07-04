مواعيد مباريات الجمعة 5 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد بنين وأوغندا مع السنغال

اليوم يبدأ ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، وضربة البداية ستكون مع أسود أطلس المغرب.

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يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 5 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.

اليوم يبدأ في السادسة مساء بمباراة المغرب مع بنين على استاد السلام. المباراة تذاع عبر قناتي بي إن ماكس 1 وتايم سبورت.

أما المباراة الثانية، فستكون في التاسعة مساء بين أوغندا والسنغال. المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناتي بي إن ماكس 1 وتايم سبورت.

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