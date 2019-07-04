اليوم الإفريقي – بداية ربع النهائي.. والظهور العربي الأول

الخميس، 04 يوليه 2019 - 23:21

كتب : FilGoal

أوغندا - زيمبابوي - كأس أمم إفريقيا 2019

اليوم نبدأ دور جديد في كأس الأمم الإفريقية 2019، وربما هي البداية الحقيقية للبطولة.

FilGoal.com يقدّم مباريات الأول من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2019، والذي سنعرف بنهايته أول المتأهلين إلى الدور المقبل.

المغرب – بنين

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منتخب المغرب سيكون أول العرب ظهورا في ثمن نهائي البطولة، والخصم سيكون بنين ثالث المجموعة السادسة.

أسود الأطلس فازوا في كل مبارياتهم خلال مرحلة المجموعات، ليجمعوا العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخهم، لكن هذا ليس كافيا دون التقدم للأمام في البطولة.

بعد ظهور أول غير مقنع أمام ناميبيا لم يمنع الفوز، كان الفوز الثاني الأهم على كوت ديفوار بأداء مقنع، ثم الفوز الأخير على جنوب إفريقيا بهدف متأخر.

هجوم لا يسجل سوى هدفا واحدا في كل مباراة، لكن الدفاع لا يستقبل الأهداف. وتلك هي نقطة القوة في كتيبة إيرفي رينار.

على الجانب الآخر، فإن المنافس هو بنين الضعيفة.

بنين تعادلت في ثلاث مباريات بدور المجموعات، لتتأهل برصيد ثلاث نقاط للدور التالي كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

والآن ستكون المغرب أمام بنين في ثمن النهائي. المباراة ستقام في السادسة مساء على استاد السلام في القاهرة.

أوغندا – السنغال

اللقاء الثاني في اليوم الأول لمباريات ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية، سيكون بين أوغندا والسنغال.

أوغندا وصيفة المجموعة الأولى خلف مصر، تلاقي السنغال وصيفة المجموعة الثالثة.

طيور الكاركي الأوغندية ظهرت بشكل جيد في المجموعات، لتتخطى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها، حتى أنها كانت ندا قويا لمصر في الجولة الثالثة.

في المقابل لم تكن السنغال مقنعة باستمرار في المجموعات، فأحيانا ظهرت قوية، وأحيان أخرى ظهرت بشكل شاحب.

المباراة ستقام على أرض استاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة مساء.

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