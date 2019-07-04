مروان يشارك في تدريبات المنتخب.. وكوكا يواصل العلاج

الخميس، 04 يوليه 2019 - 23:10

كتب : أحمد الخولي عاطف شادي

مروان محسن - مصر - غينيا

شارك مروان محسن مهاجم منتخب مصر في المران الجماعي للفراعنة استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.

أحمد حسن كوكا

النادي : أوليمبياكوس

مروان محسن

النادي : الأهلي

مصر

وغاب مروان عن التدريبات الجماعية لمدة يومين بسبب الإجهاد الذي تعرض له بعد مباراة أوغندا وتدرب بشكل فردي.

على الجانب الآخر واصل أحمد حسن "كوكا" التدريبات العلاجية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أوغندا أيضا.

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ويواصل منتخب مصر الاستعداد لمواجهة جنوب إفريقيا مساء السبت المقبل في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وكان النجم محمد صلاح غاب عن المران بعدما تعرض لنزلة برد وفضل الجهاز الفني عدم مشاركته في التدريبات.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 متصدرا للمجموعة الأولى من البطولة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على زيمبابوي والكنوغو الديمقراطية وأوغندا.

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