مران الزمالك – مصطفى فتحي يكتفي بالركض.. وتحديد المنافس في أول الوديات

الخميس، 04 يوليه 2019 - 20:30

كتب : FilGoal

مران الزمالك في قبرص

اكتفى نادي الزمالك بخوض مران مسائي اليوم الخميس، ضمن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

الجهاز الفني للزمالك، خاض مرانا مسائيا اليوم الخميس، لمده ساعة.

واكتفى مصطفى فتحي جناح الفريق بالركض حول الملعب، دون خوض المران الجماعي بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها، أما محمد حسن لاعب وسط الفريق فشارك في المران بشكل طبيعي بعد تعافيه من إصابته.

أخبار متعلقة

كابوريا لـ في الجول: الإسماعيلي تواصل معي.. والزمالك هو من يحدد موقفي في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض خبر في الجول – عواد في منزل رئيس الزمالك لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الشخصي خبر في الجول – سموحة يكشف للزمالك مطالبه للتخلي عن أبو جبل.. "3 لاعبين"

من جهة أخرى، ركز أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك على تدريب حراس المرمى على التعامل مع الكرات العرضية.

وأخيرا، حدد نادي الزمالك مساء غد الجمعة موعدا لخوض أولى وديات الفريق في المعسكر الاستعدادي.

ويلتقي الزمالك مع فريق أيل ليماسوس على ملعب براكليشا ليماسوس.

يذكر أن فريق آيل بطل كأس قبرص يستعد حاليا للقاء أريس ثالونيكي اليوناني في المرحلة الثانية من تصفيات الدوري الأوروبي.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد بخوض معسكر إعدادي في قبرص.

اقرأ أيضا

رينار: مواجهة بنين نهائي وأحذر مصر من جنوب إفريقيا.. وهذا موقف بوطيب

المنتخب: جراحة جنش كانت يجب أن تتم خلال أسبوع من الإصابة.. ومشاركة وردة بيد الجهاز الفني

مكافآت ضخمة للاعبي جنوب إفريقيا في حال فوزهم على مصر

سيسيه يشرح كيفية إيقاف خطورة أوغندا.. ويصر: قادرون على الوصول للنهائي

مدرب بنين قبل صدام المغرب: يمكننا أن نحلم ونحقق حلمنا

في الدوري الزمالك مصطفى فتحي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الجزائر تفقد براهيمي أمام غينيا 4 دقيقة | مصر 2019
مران الزمالك – مصطفى فتحي يكتفي بالركض.. وتحديد المنافس في أول الوديات 43 دقيقة | الدوري المصري
العجيزي يكشف لـ في الجول خطوته التدريبية المقبلة.. "أحلم أن أكون مديرا فنيا لسموحة" ساعة | مصر
بعد مورينيو.. لويس فيجو يحلل أمم إفريقيا على شاشة تايم سبورت ساعة | مصر 2019
بسبب نزلة برد.. صلاح يغيب عن مران مصر استعدادا لجنوب إفريقيا ساعة | مصر 2019
إسلام جمال يكشف لـ في الجول عن اقترابه من الاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 3 في الجول يكشف جديد أزمة عمرو وردة.. طلب من اللاعبين لـ أبو ريدة 4 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني

قد ينال إعجابك