مران الزمالك – مصطفى فتحي يكتفي بالركض.. وتحديد المنافس في أول الوديات

اكتفى نادي الزمالك بخوض مران مسائي اليوم الخميس، ضمن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

الجهاز الفني للزمالك، خاض مرانا مسائيا اليوم الخميس، لمده ساعة.

واكتفى مصطفى فتحي جناح الفريق بالركض حول الملعب، دون خوض المران الجماعي بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها، أما محمد حسن لاعب وسط الفريق فشارك في المران بشكل طبيعي بعد تعافيه من إصابته.

من جهة أخرى، ركز أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك على تدريب حراس المرمى على التعامل مع الكرات العرضية.

وأخيرا، حدد نادي الزمالك مساء غد الجمعة موعدا لخوض أولى وديات الفريق في المعسكر الاستعدادي.

ويلتقي الزمالك مع فريق أيل ليماسوس على ملعب براكليشا ليماسوس.

يذكر أن فريق آيل بطل كأس قبرص يستعد حاليا للقاء أريس ثالونيكي اليوناني في المرحلة الثانية من تصفيات الدوري الأوروبي.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد بخوض معسكر إعدادي في قبرص.

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