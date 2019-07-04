خاص العجيزي يكشف لـ في الجول خطوته التدريبية المقبلة.. "أطمح أن أكون مديرا فنيا لسموحة"

الخميس، 04 يوليه 2019 - 20:13

كتب : أحمد شاكر

هاني العجيزي

كشف هاني العجيزي مهاجم سموحة السابق عن أولى خطواته التدريبية حيث سيقوم بتدريب فريق 2005 في الفريق السكندري.

وقال العجيزي لـFilGoal.com: "أتممت الاتفاق مع فرج عامر، وأصبحت مديرا فنيا لفريق 2005".

وأردف "أتمنى أن أكون على قدر ثقة فرج عامر، أكن له كل التقدير".

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وشدد "طموحي اكتشاف مواهب للفريق الأول، وأن أصبح مديرا فنيا لسموحة في يوم من الأيام".

ولعب العجيزي – 34 عاما – لعدة أندية أهمها الزمالك والأهلي وسموحة.

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