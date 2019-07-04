كشف هاني العجيزي مهاجم سموحة السابق عن أولى خطواته التدريبية حيث سيقوم بتدريب فريق 2005 في الفريق السكندري.

وقال العجيزي لـFilGoal.com: "أتممت الاتفاق مع فرج عامر، وأصبحت مديرا فنيا لفريق 2005".

وأردف "أتمنى أن أكون على قدر ثقة فرج عامر، أكن له كل التقدير".





















وشدد "طموحي اكتشاف مواهب للفريق الأول، وأن أصبح مديرا فنيا لسموحة في يوم من الأيام".

ولعب العجيزي – 34 عاما – لعدة أندية أهمها الزمالك والأهلي وسموحة.

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