بعد مورينيو.. لويس فيجو يحلل أمم إفريقيا على شاشة تايم سبورت

الخميس، 04 يوليه 2019 - 19:40

كتب : أحمد الخولي

فيجو

نجحت قناة تايم سبورت في التعاقد مع لويس فيجو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد الأسبق لتحليل مباريات بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

ولن يكون لويس فيجو النجم العالمي الأول الذي يظهر على شاشة تايم سبورت لتحليل مباريات أمم إفريقيا.

وظهر من قبله كل من صامويل إيتو أسطورة الكاميرون والحج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق ونوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا.

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وأعلنت أيضا تايم سبورت منذ أيام انضمام المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لباقي النجوم لتحليل مباريات البطولة.

بالإضافة إلى كوكبة من أبرز المعلقين العرب مثل فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي للتعليق على مباريات البطولة.

وحتى الآن لم تكشف القناة عن المباريات التي سيتولى لويس فيجو وجوزيه مورينيو تحليلها.

وتذيع قناة تايم سبورت مباريات أمم إفريقيا مجانا عبر البث الأرضي.

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