رسميا - سان جيرمان يعلن ضم هيريرا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد رسميا مع اللاعب الإسباني أندرير هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال هيريرا عقب انضمامه لسان جيرمان: "باريس هو أكبر ناد في فرنسا ويستمر دائما في التقدم ويلعب للفوز بجميع الألقاب الممكنة".

وأضاف "أردت حقا الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الذي يحتوي على قصة جميلة للغاية ويسعدني أن أتمكن من كتابة صفحات جديدة في تاريخ النادي".

اللاعب الإسباني واصل تصريحاته "الانضمام لسان جيرمان شعور رائع بالنسبة لي وأنا أحب هذه المدينة جدا، باريس هي أجمل مدينة في العالم".

وأتم تصريحاته "أعد الجماهير بثلاثة أشياء وهي العمل بجد والمهنية وحب النادي، وأعد أيضا بتحسين مستواي في اللغة الفرنسية من أجل التواصل جيدا مع زملائي في الفريق".

وقضى هيريرا البالغ من العمر 29 عاما 5 مواسم مع مانشستر يونايتد بداية من عام 2014 وحتى نهاية الموسم الماضي.

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