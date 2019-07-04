كشف شوقي السعيد مدافع الزمالك السابق عن وجهته القادمة للموسم المقبل في الدوري المصري.

وقال شوقي السعيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "وقعت لنادي طنطا على بياض، يكفي ثقة الناس في".

وأضاف "سأبدأ التدريب معهم بداية من السبت المقبل، وجدت أنهم شخصيات محترمة وأحب أتواجد معهم".

مدافع منتخب مصر أكمل "أطمح للظهور بشكل قوي، وأن أساعدهم في طنطا".

وأتم "أتمنى أن يستطيع طنطا البقاء في الدوري الممتاز بالموسم المقبل، وأن أنهي الموسم في مراكز المقدمة ليكون بوابتي للعودة إلى منتخب مصر".

اقرأ أيضا

رينار: مواجهة بنين نهائي وأحذر مصر من جنوب إفريقيا.. وهذا موقف بوطيب

المنتخب: جراحة جنش كانت يجب أن تتم خلال أسبوع من الإصابة.. ومشاركة وردة بيد الجهاز الفني

مكافآت ضخمة للاعبي جنوب إفريقيا في حال فوزهم على مصر

سيسيه يشرح كيفية إيقاف خطورة أوغندا.. ويصر: قادرون على الوصول للنهائي

مدرب بنين قبل صدام المغرب: يمكننا أن نحلم ونحقق حلمنا