كشف نادي طلائع الجش عن ضم ثنائي بيراميدز اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

وقال أحمد مهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات لـ FilGoal.com: "حصلنا على خدمات مهند لاشين لاعب بيراميدز في صفقة انتقال حر".

وأضاف "لم نحدد مدة التعاقد مع اللاعب حتى الآن".

النادي العسكري كشف عن صفقة أخرى أيضا من نادي بيراميدز "حصلنا على توقيع ناصر منسي مهاجم بيراميدز أيضا على سبيل الإعارة".

وأتم "اللاعب انضم لنا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط".

نادي طلائع الجيش أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 41 نقطة وقد أنهى كل مبارياته بالفعل.

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