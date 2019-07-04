تقرير برازيلي: كينو يسافر إلى الإمارات للتفاوض مع شباب أهلي دبي

كشف موقع "فوكس سبورتس" البرازيلي عن اقتراب كينو لاعب نادي بيراميدز من الانضمام لصفوف شباب أهلي دبي الإماراتي.

كينو النادي : بيراميدز بيراميدز

ونشر الموقع تقريرا يؤكد خلاله أن اللاعب البرازيلي سافر رفقة وكيل أعماله إلى الإمارات من أجل الدخول في مفاوضات مع نادي شباب أهلي دبي تمهيدا للانتقال له خلال الصيف الجاري.

ووفقا لمصادر مقربة من اللاعبن أكد موقع "فوكس سبورتس" أن كينو يقترب بشدة من الانضمام للنادي الإماراتي.

ونشر إدسون نيتو وكيل أعمال كينو صورة له تجمعه مع النجم البرازيلي على متن الطائرة أثناء السفر إلى البرازيل.

ويعتقد الموقع البرازيل أن نادي شباب أهلي دبي سيكون عليه دفع مبلغ 10 ملايين دولار من أجل الحصول على خدمات كينو من بيراميدز.

كينو البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي ولعب 33 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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