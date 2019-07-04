لن نشاهد الـR2 المثالية مرة أخرى.. روبن يعلن اعتزاله

الخميس، 04 يوليه 2019 - 17:43

كتب : FilGoal

آريين روبن

بعد 18 عاما من الركض بسرعة والمراوغة للداخل والتسديد بالقدم العكسية R2 في المرمى، اعتزل آريين روبن.

أريين روبن

النادي : معتزل

جناح بايرن ميونيخ وريال مدريد وتشيلسي السابق الذي ترك النادي الألماني بنهاية الموسم أعلن اعتزاله اليوم الخميس، بعد 602 مباراة مع كل الأندية سجل فيهم 209 هدفا، معظمهم بطريقة سميت بإسمه.

وبدأ روبن مشواره في جرونينجن الهولندي، قبل أن ينتقل منه إلى إيندهوفن في 2002.

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ومن إيندهوفن، انتقل روبن إلى تشيلسي في 2004 وبعد 3 سنوات رحل إلى ريال مدريد.

وفي 2009، انتقل روبن إلى بايرن ميونيخ حيث صنع تاريخا عظيما، يتضمن 8 دوريات محلية و5 كؤوس محلية، بجانب لقب لدوري الأبطال رفقة العملاق الألماني.

ورفقة منتخب هولندا، لعب روبن 96 مباراة سجل فيها 37 هدفا، وحصد وصافة كأس العالم 2010.

ويعتزل روبن بعمر الـ35 عاما بعد مشوار حافل شهد حصوله على أكثر من 25 بطولة مع الأندية.

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