سعفان الصغير: عواد قال لي إن الإسماعيلي به لاعبون دون المستوى

أعرب سعفان الصغير مدرب حراس المرمى في فريق الإسماعيلي عن غضبه من تصرفات حارسه محمد عواد الذي تغيب عن التدريبات في الآونة الأخيرة لرغبته في الانتقال إلى الزمالك.

وقال سعفان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو": "عواد كان متواجدا في التدريبات طوال الفترة الماضية ولكن بالأمس غاب عن التدريب، اتصلت به مساء وسألته: لماذا لم تأت؟ أجاب: لن آتي إلى النادي مجددا، فسألته: لماذا؟ فقال إنه يرغب في الرحيل واللعب خارج الإسماعيلي".

وأضاف متحدثا عن الحوار الذي دار بينهما "أخبرته: لماذا لم تقل لي ذلك وتركتني أسمع من المواقع، فقال: يا كابتن اعذرني ولكن لن أتواجد معك هذا الموسم، فقلت له: لا مشاكل على الإطلاق النادي لن يقع من دونك ولن يقف على لاعب، وكل يوم ستغيبه سيتسبب في تغريمك".

وتابع كاشفا عن الحديث الذي دار بينهما "قلت له: لا تدع أحد يضحك عليك ويخبرك أن عقدك به ثغرات وأنه سيتكفل بمسألة رحيلك، هذا الحديث ليس بين مدرب ولاعبه وإنما كأخ أكبر".

وأتم "كذلك قال لي عواد شيئا أحزنني وأزعجني، إذ قال إن الإسماعيلي به لاعبين دون المستوى ولن ألعب معهم. أخبرته أنه ليس له حق التقييم، وأنه ذهب إلى الوحدة السعودي دون أن يعلم من يلعب معه".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات مكثفة لضم عواد وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش"، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي.

مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك تحدث لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك وضع خيارين لتدعيم مركز حراسة المرمى وذلك بعد إصابة جنش".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "الخيار الأول هو محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، والخيار الثاني محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة". (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com من مصادر قريبة من عملية التفاوض، فإن الإسماعيلي بدأ مطالبه برقم كبير "تخطى الـ5 مليون دولار"، في محاولة للوصول إلى 4 مليون دولار (66 مليون جنيه مصري) كسعر نهائي لبيع الحارس صاحب المباراة الدولية الواحدة.

محمد عواد صاحب الـ 26 عاما لعب معارا الموسم الماضي مع الوحدة السعودي، قبل أن يعود من جديد لصفوف الإسماعيلي، وينتهي عقده في 2021.

مع الوحدة، ظهر عواد في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في البطولات المحلية.

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