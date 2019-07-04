أجيري: إذا فاز صلاح مع مصر بكأس الأمم لن يمنعه أحد من حصد الكرة الذهبية

امتدح خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر نجم الفراعنة محمد صلاح مؤكدا أن لاعب ليفربول لا يزال يكافح من أجل الفوز بالكرة الذهبية.

وقال أجيري خلال حوار مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "صلاح طفل متواضع للغاية ولاعب غير عادي ويمتلك شخصية لطيفة مع زملائه في المنتخب".

وأضاف "أراه حتى الآن يناضل ويكافح بقوة من أجل الفوز بالكرة الذهبية، ولم لا وهو فائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وإذا استطاع قيادة منتخب مصر للحصول على كأس أمم إفريقيا لن يستطيع أحد إبعاد الكرة الذهبية عن صلاح".

وانتقل المدرب المكسيكي للحديث عن تجربته التدريبية في أمم إفريقيا قائلا: "بطولة إفريقيا قوية وتضم 24 منتخبا وجميعم رائعون ويمتلكون إمكانيات بدنية عالية ويتمتعون أيضا بالانضباط".

وأكمل "البطولة تضم لاعبين مميزين والجميع بها يسعى لتحقيق الفوز ولن يستسلموا للخسارة بسهولة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مواطنه هيكتور هيريرا المنتقل حديثا لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني قائلا: "هذه الصفقة استثنائية وهيريرا يتناسب تماما مع فلسفة دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد".

وتأهل محمد صلاح مع منتخب مصر لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويستعد حاليا لمواجهة جنوب إفريقيا.

صلاح فاز في الموسم الماضي مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وسجل في النهائي أمام توتنام، كذلك حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بالاشتراك مع الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وساديو ماني.

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