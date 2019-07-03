رسميا - إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في دور المجموعات لأمم إفريقيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 23:54

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن فوز إسماعيل بن ناصر لاعب وسط منتخب الجزائر بجائزة أفضل لاعب في دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وتألق بن ناصر مع الجزائر وقدم مستوى مميز في الدور الأول لأمم إفريقيا وفاز مرتين بجائزة رجل المباراة أمام كل من السنغال وكينيا.

وفاز منتخب الجزائر على كينيا والسنغال وتنزانيا ليتأهل لدور الـ16 بالعلامة الكاملة لمواجهة غينيا.

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إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي البالغ من العمر 21 عاما تألق في وسط ملعب محاربو الصحراء وكان أبرز لاعب في منتخب الجزائر خلال الدور الأول من أمم إفريقيا.

أما منتخب الجزائر فاز بجائزة اللعب النظيف عن الدور الأول للبطولة.

كذلك حصد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر جائزة أفضل مدرب في الدور الأول لأمم إفريقيا.

ومن قبله ذهبت جائزة أفضل حارس في الدور الأول لمحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والذي حافظ على نظافة شباكه أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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