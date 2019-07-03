هل يحق له المشاركة مع الأهلي في المباريات المتبقية من الدوري المصري هذا الموسم إذا تجددت إعارته للقلعة الحمراء؟ هذا ما يكشفه FilGoal.com عن موقف رمضان صبحي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

خطوات رسمية اتخذها الأهلي لتجديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم آخر بعدما قضى اللاعب 6 أشهر معارا للقلعة الحمراء من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة القدم لـFilGoal.com موقف رمضان صبحي من المشاركة في المباريات المتبقية بالدوري المصري في حالة نجح الأهلي تجديد إعارته في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "إذا تجددت إعارة رمضان صبحي للأهلي يحق له المشاركة في المباريات المتبقية في الدوري والتي تُلعب عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا".

وأوضح "اسم رمضان صبحي لا يزال ضمن قائمة الأهلي ولم يتم رفعه".

وأكمل "ولكن إذا فتح باب فترة الانتقالات الجديدة قبل استكمال المباريات لن يحق لرمضان المشاركة مع الأهلي، وهذا الأمر لن يحدث".

وأتم تصريحاته "لكن فترة القيد للموسم الجديد تبدأ في اليوم التالي لمباراة القمة وهو 31 يوليو الجاري".

رمضان صبحي انضم للأهلي في شهر يناير الماضي قادما من هدرسفيلد تاون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويتبقى للأهلي مباراتين فقط في الدوري المصري يخوضهم عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا ضد المقاولون العرب والزمالك.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك الذي يأتي في المركز الثاني بـ70 نقطة من 31 مباراة.

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