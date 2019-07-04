لعنة الرقم 10.. ويليان يغيب عن نهائي كوبا أمريكا 2019

الخميس، 04 يوليه 2019 - 11:20

كتب : إسلام أحمد

أجويرو - ويليان - تياجو سيلفا

يغيب البرازيلي ويليان عن نهائي كوبا أمريكا 2019 أمام بيرو بسبب الإصابة في أربطة الركبة.

وشارك لاعب تشيلسي في الشوط الثاني ليشهد فوز منتخب بلاده على الأرجنتين في المربع الذهبي بهدفين دون رد، لكنه تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة وتحامل على نفسه وأكمل اللقاء.

ورغم عدم قوة الإصابة إلا أنه سيفشل في خوض النهائي القاري مع السامبا الأول منذ 2007، وسيتم إجراء فحوصات للتأكد من مدة غياب اللاعب.

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وعوّض ويليان غياب نيمار قبل بداية البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها مهاجم باريس سان جيرمان في مباراة قطر الودية.

لاعب تشيلسي الإنجليزي سجل هدفا في مباراة بيرو في الجولة الختامية لدور المجموعات، وشارك في 4 مباريات من أصل 5 كبديل.

ويخوض المنتخب البرازيلي النهائي أمام نظيره البيروفي يوم الأحد الموافق 7 يوليو القادم، من أجل التتويج باللقب التاسع.

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