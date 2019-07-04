سكاي: يوفنتوس قدم عرضه المبدئي لـ أياكس من أجل دي ليخت.. وموقف المفاوضات

محاولات يوفنتوس الحثيثة للتعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس مازالت متواصلة، والسيدة العجوز قدموا عرضا مبدئيا لنظيرهم الهولندي.

البيانكونيري أتم اتفاقه مع اللاعب ووكيله مينو رايولا على البنود الشخصية وسيكون التعاقد لمدة 5 سنوات وراتب سنوي يقترب من 12 مليون يورو.

وسيكون هناك شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو في عقده مع يوفنتوس.

والآن يتبقى الاتفاق مع أياكس.

شبكة سكاي إيطاليا ذكرت أن يوفنتوس قدم عرضا إلى أياكس وصل إلى ما يقرب من 65 مليون يورو: 55 مليون يورو بالإضافة لـ 10 ملايين كحوافز.

لكن الفريق الهولندي لا يعجبه هذا العرض المبدئي وفقا للشبكة، ويرغب في الحصول على 75 مليون يورو لأنهم حصلوا على عرض مساو تقريبا من باريس سان جيرمان لضم صاحب الـ19 عاما.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة يوفنتوس قدمت هذا المبلغ لنظيرتها الهولندية لعلمها برغبة دي ليخت في اللعب مع البيانكونيري والاتفاق معه على البنود الشخصية.

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الوضع الحالي يقول إن انتقال دي ليخت إلى صفوف يوفنتوس مسألة وقت ليس أكثر بعدما انسحب برشلونة من الصفقة، وعدم رغبة ماتياس في اللعب مع باريس.

وبدأ دي ليخت مسيرته الكروية مع أكاديمية أبكود قبل أن ينتقل لأياكس عام 2009 وهو في العاشرة من عمره.

وتدرج دي ليخت حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2017.

وخاض صاحب الـ19 عاما 117 مباراة مع الفريق الأول لأياكس سجل خلال 13 هدفا.

برشلونة حاول استقدام قائد أياكس الشاب طوال الأسابيع الماضية، لكن المفاوضات مع وكيله مينو رايولا لم تأخذ منحى إيجابي.(طالع التفاصيل)

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بدورها ذكرت أن رايولا دفع موكله دي ليخت إلى رفض برشلونة، وهو قرار احترمه اللاعب. (طالع التفاصيل)

الأمور الآن أصبحت في يد البيانكونيري من أجل الحصول على خدمات المدافع الشاب وحسم التفاوض مع أياكس بشأن انتقاله.

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