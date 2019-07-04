رسميا - مانشستر سيتي يعلن ضم رودري من أتليتكو مدريد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم الإسباني رودريجو هيرنانديز "رودري" من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

رودريجو هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقام النادي الإنجليزي بدفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ70 مليون يورو ما يعادل 63 مليون جنيه إسترليني في مقر الاتحاد الإسباني أمس الأربعاء.

لينتهي تعاقد الإسباني البالغ 23 عاما مع الروخيبلانكوس، وسيرتدي القميص رقم 16 مع بطل الدوري الإنجليزي.

وسيصبح رودري ثاني تعاقد من أتليتكو مدريد إلى مانشستر سيتي منذ انضمام الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في 2011.

وأصبح الإسباني أغلى لاعب في تاريخ النادي متفوقا على الجزائري رياض محرز الذي انضم للسيتيزن الموسم الماضي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.