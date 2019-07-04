رسميا - مانشستر سيتي يعلن ضم رودري من أتليتكو مدريد

الخميس، 04 يوليه 2019 - 13:14

كتب : إسلام أحمد

رودري - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم الإسباني رودريجو هيرنانديز "رودري" من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

وقام النادي الإنجليزي بدفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ70 مليون يورو ما يعادل 63 مليون جنيه إسترليني في مقر الاتحاد الإسباني أمس الأربعاء.

لينتهي تعاقد الإسباني البالغ 23 عاما مع الروخيبلانكوس، وسيرتدي القميص رقم 16 مع بطل الدوري الإنجليزي.

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وسيصبح رودري ثاني تعاقد من أتليتكو مدريد إلى مانشستر سيتي منذ انضمام الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في 2011.

وأصبح الإسباني أغلى لاعب في تاريخ النادي متفوقا على الجزائري رياض محرز الذي انضم للسيتيزن الموسم الماضي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

رودري خاض 47 مباراة بقميص أتليتكو مدريد سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف وحيد في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي.

ويعد الإسباني بديلا للبرازيلي فيرناندينيو في خطط المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وعوّض ماركوس يورنتي رحيل رودري المتوقع في صفوف الروخيبلانكوس وحصل على الرقم 14.

وأصبح رودري ثاني صفقات بطل الدوري الإنجليزي بعد ضم أنجيلينو من أيندهوفن الهولندي. (طالع التفاصيل).

مانشستر سيتي أتليتكو مدريد رودري

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