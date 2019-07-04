ديسابر: لا نخشى أي منتخب.. ونمتلك أفضلية أمام السنغال

الخميس، 04 يوليه 2019 - 11:56

كتب : عاطف شادي

ديسابر - واسوا - أوغندا

قال سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا إن فريقه واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال.

طيور الكركي تأهلوا إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مصر، برصيد 4 نقاط، ليصبحوا على موعد مع أسود التيرانجا.

وأضاف ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا. أسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية ولكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".

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وعن مشكلة إضراب اللاعبين أشار ديسابر "تم حل الأزمة وتدرب اللاعبون استعدادا لمواجهة السنغال، كانت هناك إشكالية صغيرة بين اللاعبين واتحاد الكرة وتم حلها نهائيا وهي مثل أي أزمة تحدث داخل البيت الواحد".

وتابع حديثه "تواجد أوغندا في دور الـ١٦ إضافة كبيرة لهم، كل اللاعبين يركزون حاليا على مباراة الغد ووعدوا ببذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز لإسعاد الأوغنديين".

ورفض المدرب الفرنسي الحديث عن خطة اللعب ولكنه قال: "السنغال منتخب قوي جدا ونحن نلعب بشكل جماعي وتكتيكي جيد وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية ولا نخشى أي منتخب".

وأتم "نمتلك أفضلية لأننا لعبنا على استاد القاهرة أكثر من مرة، ولكن هذا لن يؤثر على نجوم السنغال الذين من الممكن أن يلعبوا في أي استاد ويتأقلمون سريعا عليه".

وفي ذات السياق أكد دينيس أونيانجو قائد أوغندا أنه تم حل أزمة لاعبي المنتخب مع اتحاد الكرة مشيرا إلي "الجميع أسرة واحدة والأهم هو إسعاد شعب أوغندا وتخطي العقبات الحالية من أجل الجماهير التي تنتظر الأفضل من فريقها".

وأضاف "لذلك اتفقنا علي وضع الخلافات جانبا والتركيز علي المباراة القادمة لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية".

وعن إمكانيه الفوز علي السنغال خاصة وأن لقاءات الفريقين دائما ما تنتهي بفوز السنغال قال: "هذا صحيح ولكننا سوف نقدم أفضل ما لدينا هذه المرة للفوز بالمباراة ونحن قادرون على مفاجأة الخصم في أي وقت".

وأشار "الحظ يلعب دورا مهما في كرة القدم فقد يستطيع فريق الوصول لمرمي الخصم 20 مرة ولكنه يفشل في التسجيل وقد يصل مرتين فقط وينجح في التسجيل والفوز".

وأتم أونيانجو تصريحاته مؤكدا جاهزيته للمشاركة مع طيور الكركي في مباراة الغد وتمني التوفيق لمنتخب بلاده للتأهل لدور الثمانية.

وحل المنتخب السنغالي في وصافة المجموعة الثالثة خلف نظيره الجزائري المتصدر بالعلامة الكاملة.

الفائز من تلك المواجهة سيواجه الفائز من لقاء المغرب وبنين. مواجهة نارية منتظرة في ربع النهائي.

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