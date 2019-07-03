قرار جديد من الاتحاد الأوغندي لاحتواء أزمة لاعبيه في أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم عن موافقته على دفع 6 آلاف دولار علاوة على الشروط المتفق عليها للاعبيه من أجل حل أزمة غضبهم بعدما ادعوا عدم حصولهم على مستحقاتهم والمكافآت المالية الخاصة بمشاركتهم في كأس أمم إفريقيا 2019.

وأصدر الاتحاد الأوغندي بيانا عبر موقعه الرسمي أكد فيه إنه تم صرف جميع المستحقات والمكافآت الخاصة بالفوز على الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

وعلى الرغم من ذلك فقد أوضح البيان أن كل اللاعبين أعربوا عن رغبتهم بالحصول على مكافآت أكبر من المتفق عليها من ذي قبل.

لذا قررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأوغندي وبالنظر لأهمية مباراة المنتخب المقبلة ضد السنغال في دور الـ16 بالاتفاق مع الرعاة دفع 6 آلاف دولار إضافية كمكافآت للاعبين.

وتابع الاتحاد الأوغندي بيانه موضحا أنه لن تتم مناقشة قواعد سلوك اللاعبين والأمور المالية مرة أخرى حتى نهاية مشاركة الفريق في أمم إفريقيا وأنه من المتوقع أن يستمر الإعداد للقاء السنغال بشكل طبيعي.

وأتم البيان "إنها لعبتنا إنها بلادنا".

وتعد هذه هي أول مرة في تاريخ منتخب أوغندا يتأهل فيها للدور الثاني في أمم إفريقيا بعد عام 1978.

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