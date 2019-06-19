كادينا سير: بإيعاز من رايولا.. دي ليخت يرفض برشلونة

تلقى برشلونة صدمة قوية في سوق الانتقالات الصيفية، بتعثر صفقة استقدام المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت.

برنامج "إل لارجيرو" الذي يُبَث عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، ذكر أن دي ليخت لاعب أياكس أمستردام قال "لا" لـ برشلونة.

الإذاعة ذكرت أن الرفض تم بواسطة مينو رايولا وكيل اللاعب الذي أبلغ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بالقرار، وأن دي ليخت يدعم قرار وكيله ويحترمه.

بالتالي لن ينتقل دي ليخت إلى برشلونة ولن يرتدي قميصه الموسم المقبل.

مما يحصر وجهته بين 3 أندية: باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وبايرن ميونيخ.

برشلونة حاول التعاقد مع دي ليخت على شاكلة زميله في أياكس فرينكي دي يونج، الذي سيتحوّل للعب في بطل إسبانيا بداية من الموسم المقبل.

دي ليخت كان مساهما في وصول أياكس للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز بثنائية الدوري والكأس، ومساعدة بلاده هولندا على لعب نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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